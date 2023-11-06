В Днепре 19-летняя девушка убила своего 40-летнего сожителя: комментарий полиции

В воскресенье, 5 ноября, в одном из домов в Чечеловском районе 19-летняя девушка убила своего 40-летнего сожителя.
Как выяснили правоохранители, во время отдыха между сожителями возникла словесная перепалка, во время которой подозреваемая схватила кухонный нож и нанесла мужчине удары в руку и спину. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Правоохранители задержали злоумышленницу. Орудие преступления изъяли.
6 ноября следователи сообщили задержанной о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Теперь ей грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине мужчина убил младшего брата: ему грозит пожизненное лишение свободы.
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