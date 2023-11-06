120 млн оборота: в Днепре подпольно производили кальянный табак

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ и Госпограничной службы.
На территории Днепра и области продавали незаконный табак для кальяна, который выдавали за товар известных марок. Производство организовали на территории Днепропетровщины, а товар сбывали через развитую дистрибьюторскую сеть, используя интернет-сайты и МАФы.
Детективы Бюро экономической безопасности провели 13 обысков на территории Днепропетровщины и изъяли более 200 000 пачек табака для кальяна, одноразовые электронные сигареты, жидкости для кальяна общей емкостью почти 8 тонн, жидкости для электронных сигарет – более 14 0 оборудование для изготовления подакцизных товаров, сырье и т.п.
Стоимость изъятого имущества оценили более чем в 120 млн. грн. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее мы сообщали, что на территории Днепра выбросили сотни баночек с обезболивающими препаратами.
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