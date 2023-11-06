Переименование Павлограда: жителям предлагают выбрать новое название для города

В Украине продолжается дерусификация и декоммунизация топонимов. Переименовывают населенные пункты, улицы и т.д.

В Днепропетровской области до 27 января 2024 года должны переименовать 35 населенных пунктов: 4 города, 26 сел, 3 поселка и 2 поселка городского типа. Среди них и город Павлоград, название которого связывают с сыном российской императрицы Екатерины II Павлом.

Горожанам предлагают принять участие в опросе и выбрать одно из предложенных названий, или же указать свое. Среди вариантов, указанных в опросе, — Матвеевск, Славгород, Благомир, а также Павлоград, но уже в честь апостола Павла.

Об этом говорится в Telegram-канале Павлоградского городского совета.

Согласно перечню, который подготовил Украинский институт национальной памяти, город Павлоград, название которого связывают с Павлом, сыном российской императрицы Екатерины II, подлежит переименованию. Городские власти должны предоставить предложения по переименованию города в Верховную Раду Украины до 27 января 2024 года. В противном случае решение о названии нашего города Верховная Рада примет самостоятельно. Предлагаем вам принять участие в опросе и выбрать одно из предложенных названий, или предложить свой вариант, – говорится в сообщении.

Принять участие в опросе жители Павлограда могут по этой ссылке.

Напомним, ранее мы писали, что в Новомосковске начали голосование за новое название города: из чего выбирают.

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