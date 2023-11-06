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На Днепропетровщине зафиксировано 32 случая заболевания гепатитом А, но с начала года

Сегодня 12:13
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Так что вспышки нет.

Новости Днепра про На Днепропетровщине зафиксировано 32 случая заболевания гепатитом А, но с начала года

Об этом сообщил во время брифинга заведующий отделом эпиднадзора областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Денис Киселев.

Ранее появилась информация о том, что на Днепропетровщине зафиксировано 32 случая заболевания гепатитом А, но не уточнялось за какой именно период. Это произошло после сообщений о вспышке заболеваемости в трех областях Украины, поэтому люди заволновались. Впрочем, как оказалось на территории региона, действительно зарегистрировано 32 случая, но с начала года. Так что показатели в рамках сезонной нормы.

По словам Дениса Киселева, зарегистрирован один новый случай гепатита, но врачи исследуют его тип.

На сегодняшний день нет зарегистрированных случаев гепатита А в больницах области, — отметил господин Киселев.

Случаев заболеваемости гепатитом А, которые могут быть связаны со вспышкой в Винницкой области, когда сразу заболело несколько десятков человек, нет. Сейчас специалисты исследуют образцы питьевой воды, возбудитель болезни не обнаружен.

Гепатит А – какие симптомы и чем опасен?

Гепатит А – вирусное острое заболевание, вызванное вирусом гепатита А, поражающим печень. Это очень стойкий вирус, длительно живущий во внешней среде. В то же время возбудитель погибает через 5 минут кипячения и при высоких температурах.

Источником возбудителя инфекции может быть только больной человек. Инкубационный период – 14-28 дней, иногда длится до 50 дней.

Врачи советуют тщательно мыть руки, термически обрабатывать еду и пить бутилированную или кипяченую воду.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине зафиксировано 32 случая заболевания гепатитом А, но с начала годаУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине зафиксировано 32 случая заболевания гепатитом А, но с начала годаРусский

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