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Известная легкоатлетка из Днепра Ярослава Магучих выходит замуж

Сегодня 19:38
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Знаменитая прыгунья в высоту из Днепра Ярослава Магучих объявила о помолвке.

Новости Днепра про Известная легкоатлетка из Днепра Ярослава Магучих выходит замуж

Об этом спортсменка сообщила в эфире Youtube-канала Жени Яновича.

Свадьба состоится уже после Олимпийских игр-2024 (11 августа).

Избранником девушки оказался 19-летний Назар Степанов. Он бегает на 110 м с барьерами и является сыном тренера Ярославы – Татьяны Степановой.

У меня есть уже кольцо. Парень мне сделал предложение, когда мы вернулись в Украину при родителях. Потому мое сердце занято. Мы приехали домой, родители встретили меня. Была его мама – это моя тренерша. Об кольцо я знала, потому что мы его выбирали вместе в Америке, — рассказала Ярослава.

Ярослава действующая чемпионка мира по прыжкам в высоту. На ближайшей Олимпиаде именно Ярославу букмекеры считают главным фаворитом на золото.

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