На Днепропетровщине мужчина погиб в результате вражеского артобстрела, есть раненые, — Лисак

Сегодня в Марганецкой общине Никопольского района мужчина погиб от вражеского артобстрела.

Об этом сообщает глава ОГА Сергей Лысак.

Враг продолжает убивать мирных жителей. Очередной артобстрел Никопольского района. На этот раз снаряды летели на Марганецкую общину. Погиб мужчина, который просто ехал на велосипеде по своим делам, — пишет глава ОГА.

Также сегодня российские террористы ударили по Мировскому обществу. От артобстрела пострадали двое мужчин 30 и 58 лет.

Оба получили ранения предплечья. Пострадавших госпитализировали в больницу. Состояние средней тяжести.

Последствия атаки уточняются правоохранительными органами.

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