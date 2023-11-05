На Днепропетровщине мужчина погиб в результате вражеского артобстрела, есть раненые, — Лисак

Об этом сообщает глава ОГА Сергей Лысак.
Враг продолжает убивать мирных жителей. Очередной артобстрел Никопольского района. На этот раз снаряды летели на Марганецкую общину. Погиб мужчина, который просто ехал на велосипеде по своим делам, — пишет глава ОГА.
Также сегодня российские террористы ударили по Мировскому обществу. От артобстрела пострадали двое мужчин 30 и 58 лет.
Оба получили ранения предплечья. Пострадавших госпитализировали в больницу. Состояние средней тяжести.
Последствия атаки уточняются правоохранительными органами.
Читайте также:
Козенко Антон
Автор:
Вчера, 4 ноября, целый день оккупационные войска наносили удары по…
Вирус АЧС был обнаружен методом ПЦР Днепропетровской РегДЛ ДПС.
В Днепре за минувшие сутки поступило 2 сообщения о минировании.
В Днепропетровской области зарегистрировано 3 случая заболевания ботулизмом.
Вчера, 4 ноября, целый день оккупационные войска наносили удары по Никопольскому району.
Вирус АЧС был обнаружен методом ПЦР Днепропетровской РегДЛ ДПС.
Сегодня утром на улице Леонтовича в Днепре горело здание.
В Днепре за минувшие сутки поступило 2 сообщения о минировании.
В Днепропетровской области зарегистрировано 3 случая заболевания ботулизмом.
Сьогодні вночі ворог знов обстрілював Нікопольський район.
В Днепре легковой автомобиль Nissan протаранил зоомагазин на улице Широкой в Амур-Нижнеднепровском районе города.
Захватите с собой зонт!
В немецком Бремене группа россиян напала на украинцев.
Сегодня враг гнал по Никополю из артиллерии и запускал дроны. Было 6 артобстрелов и 8 ударов дронами-камикадзе.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!