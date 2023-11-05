В Днепре на улице Широкой авто протаранило зоомагазин

Об этом сообщает «Відкритий».
По предварительной информации, водитель не смог справиться с управлением транспортным средством.
В ДТП никто всерьез не пострадал. В результате аварии в магазине вылетело стекло и серьезные повреждения имущества внутри.
Подробности аварии будет выяснять СОГ.
Недавно мы также сообщали, что «автоледи» за рулем Hyundai въехали в витрину магазина.
Читайте также:
Автор:
В немецком Бремене группа россиян напала на украинцев.
Сегодня враг гнал по Никополю из артиллерии и запускал дроны.…
Сегодня во время атаки на город Воздушные силы уничтожили 3…
Сегодня враг обстреливал Днепровский район и попал в инфраструктурный объект.
Захватите с собой зонт!
В немецком Бремене группа россиян напала на украинцев.
Сегодня враг гнал по Никополю из артиллерии и запускал дроны. Было 6 артобстрелов и 8 ударов дронами-камикадзе.
Сегодня во время атаки на город Воздушные силы уничтожили 3 крылатые ракеты.
Сегодня враг обстреливал Днепровский район и попал в инфраструктурный объект.
Сейчас в Днепре продолжается воздушная тревога, предварительно есть "прилеты".
В городе Каменское Днепропетровской области за нападение и ограбление задержали 44-летнего мужчину.
В Днепре сегодня ночью произошло ДТП.
В Днепре зафиксирован подъем заболеваемости гепатитом А.
В Днепре сегодня ночью горело здание по улице Гоголя.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!