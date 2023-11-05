В Днепре на улице Широкой авто протаранило зоомагазин

В Днепре легковой автомобиль Nissan протаранил зоомагазин на улице Широкой в ​​Амур-Нижнеднепровском районе города.

Об этом сообщает «Відкритий».

По предварительной информации, водитель не смог справиться с управлением транспортным средством.

В ДТП никто всерьез не пострадал. В результате аварии в магазине вылетело стекло и серьезные повреждения имущества внутри.

Подробности аварии будет выяснять СОГ.

Недавно мы также сообщали, что «автоледи» за рулем Hyundai въехали в витрину магазина.

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