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В Днепре на улице Широкой авто протаранило зоомагазин

Сегодня 08:48
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В Днепре легковой автомобиль Nissan протаранил зоомагазин на улице Широкой в ​​Амур-Нижнеднепровском районе города.

Новости Днепра про В Днепре на улице Широкой авто протаранило зоомагазин

Об этом сообщает «Відкритий».

По предварительной информации, водитель не смог справиться с управлением транспортным средством.

В ДТП никто всерьез не пострадал. В результате аварии в магазине вылетело стекло и серьезные повреждения имущества внутри.

Подробности аварии будет выяснять СОГ.

Недавно мы также сообщали, что «автоледи» за рулем Hyundai въехали в витрину магазина.

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