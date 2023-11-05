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Правоохранители показали последствия террористических обстрелов Днепропетровской области

Сегодня 14:51
просмотров

Вчера, 4 ноября, целый день оккупационные войска наносили удары по Никопольскому району.

Новости Днепра про Правоохранители показали последствия террористических обстрелов Днепропетровской области

Новости Днепра про Правоохранители показали последствия террористических обстрелов Днепропетровской области

Новости Днепра про Правоохранители показали последствия террористических обстрелов Днепропетровской области

Новости Днепра про Правоохранители показали последствия террористических обстрелов Днепропетровской области

Национальная полиция Украины опубликовала фото последствий в Facebook.

Взрывы звучали как в самом Никополе, так и в селах Марганецкой и Красногригорьевской общины.

Во многих зданиях вылетели стекла, пробило крышу, потолок и стены.

Перебиты остались некоторые линии электросетей, перед отопительным сезоном.

Сейчас правоохранители собирают доказательства военных преступлений и обследуют места попадания.

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