Правоохранители показали последствия террористических обстрелов Днепропетровской области

Сейчас правоохранители собирают доказательства военных преступлений и обследуют места попадания.

Во многих зданиях вылетели стекла, пробило крышу, потолок и стены.

Взрывы звучали как в самом Никополе, так и в селах Марганецкой и Красногригорьевской общины.

Вчера, 4 ноября, целый день оккупационные войска наносили удары по Никопольскому району.

В Днепре за минувшие сутки поступило 2 сообщения о минировании.

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Враг сегодня атаковал Никополь с артиллерии и запускал дроны-камикадзе. Сегодня враг гнал по Никополю из артиллерии и запускал дроны. Было 6 артобстрелов и 8 ударов дронами-камикадзе. 5 просмотров