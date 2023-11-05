Правоохранители показали последствия террористических обстрелов Днепропетровской области

Национальная полиция Украины опубликовала фото последствий в Facebook.
Взрывы звучали как в самом Никополе, так и в селах Марганецкой и Красногригорьевской общины.
Во многих зданиях вылетели стекла, пробило крышу, потолок и стены.
Перебиты остались некоторые линии электросетей, перед отопительным сезоном.
Сейчас правоохранители собирают доказательства военных преступлений и обследуют места попадания.
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Козенко Антон
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