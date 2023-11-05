В Днепре «заминировали» вокзал и почти все школы

Об этом сообщает официальный сайт горсовета.
Сначала кто-то «заминировал» железнодорожный вокзал «Днепр-Главный».
Следующее сообщение касалось школ и лицеев (полиция обследовала 154 учебных заведения).
Сообщения о минировании оказались ложными. Специалисты взрывотехники не обнаружили подозрительных предметов и веществ.
Напомним, что в середине июля телефонные хулиганы угрожали взорвать «Мост-Сити» и суды.
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