На Дніпропетровщині чоловік загинув внаслідок ворожого артобстрілу, є поранені, – Лисак

Про це повідомляє голова ОДА Сергій Лисак.
Ворог продовжує вбивати мирних мешканців. Черговий артобстріл Нікопольського району. Цього разу снаряди летіли на Марганецьку громаду. Загинув чоловік, який просто їхав на велосипеді у своїх справах, – пише очільник ОДА.
Також сьогодні російські терористи вдарили по Мирівській громаді. Від артобстрілу постраждали двоє чоловіків 30 та 58 років.
Обоє отримали поранення передпліччя. Постраждалих госпіталізували до лікарні. Стан середньої тяжкості.
Наслідки атака уточнюються правоохоронними органами.
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Козенко Антон
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