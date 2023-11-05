Правоохоронці показали наслідки терористичних обстрілів Дніпропетровщини

Національна поліція України опублікувала фото наслідків у своєму Facebook.
Вибухи лунали як у самому Нікополі, так і в селах Марганецької та Червоногригорівської громади.
У багатьох будівлях повилітали шибки, пробило дах, стелю та стіни.
Перебитими залишились деякі лінії електромереж, перед опалювальним сезоном.
Зараз правоохоронці збирають докази військових злочинів та обстежують місця влучань.
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Козенко Антон
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