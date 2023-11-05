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Правоохоронці показали наслідки терористичних обстрілів Дніпропетровщини

Сьогодні 14:51
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Вчора, 4 листопада, майже цілий день окупаційні війська завдавали ударів по Нікопольскому району.

Новости Днепра про Правоохоронці показали наслідки терористичних обстрілів Дніпропетровщини

Новости Днепра про Правоохоронці показали наслідки терористичних обстрілів Дніпропетровщини

Новости Днепра про Правоохоронці показали наслідки терористичних обстрілів Дніпропетровщини

Новости Днепра про Правоохоронці показали наслідки терористичних обстрілів Дніпропетровщини

Національна поліція України опублікувала фото наслідків у своєму Facebook.

Вибухи лунали як у самому Нікополі, так і в селах Марганецької та Червоногригорівської громади.

У багатьох будівлях повилітали шибки, пробило дах, стелю та стіни.

Перебитими залишились деякі лінії електромереж, перед опалювальним сезоном. 

Зараз правоохоронці збирають докази військових злочинів та обстежують місця влучань.

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