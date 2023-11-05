У Дніпрі “замінували” вокзал та майже усі школи

Про це повідомляє офіційний сайт міськради міста.
Спочатку хтось “замінував” залізничний вокзал “Дніпро-Головний”.
Наступне повідомлення стосувалося шкіл та ліцеїв (поліція обстежила 154 навчальних заклади).
Повідомлення про замінування виявилися хибними. Спеціалісти вибухотехніки не знайшли підозрілих предметів та речовин.
Нагадаємо, що у середині липня телефонні хулігани погрожували підірвати “Мост-Сіті” та суди.
Читайте також:
Автор:
У Дніпропетровській області зареєстровано 3 випадки захворювання на ботулізм.
Сегодня ночью враг снова обстреливал Никопольский район.
У Дніпрі легковий автомобіль Nissan протаранив зоомагазин на вулиці Широкій в…
Сьогодні ворог гатив по Нікополю з артилерії та запускав дрони.…