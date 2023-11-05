У Дніпрі “замінували” вокзал та майже усі школи

У Дніпрі за минулу добу надійшло 2 повідомлення про мінування.

Про це повідомляє офіційний сайт міськради міста.

Спочатку хтось “замінував” залізничний вокзал “Дніпро-Головний”.

Наступне повідомлення стосувалося шкіл та ліцеїв (поліція обстежила 154 навчальних заклади).

Повідомлення про замінування виявилися хибними. Спеціалісти вибухотехніки не знайшли підозрілих предметів та речовин.

Нагадаємо, що у середині липня телефонні хулігани погрожували підірвати “Мост-Сіті” та суди.

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