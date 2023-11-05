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На Дніпропетровщині зафіксовані випадки захворювання на ботулізм: постраждалі у важкому стані

Сьогодні 10:58
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У Дніпропетровській області зареєстровано 3 випадки захворювання на ботулізм.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині зафіксовані випадки захворювання на ботулізм: постраждалі у важкому стані

Про це повідомляє Держпродспоживслужба області.

Причиною хвороби традиційно стала в’ялена та сушена річкова риба, яка робилась без дотримання норм.

Захворілі потрапили до лікувальних закладів у 2 випадках у важкому стані, в 1 – у стані середньої важкості, – сказано у повідомленні  Держпродспоживслужби

До лікарів наприкінці жовтня звернулася мешканка м. Кам’янського зі скаргами на погіршення зору, слабкість, запаморочення, сухість у роті.

Вже у лікарні з’ясували, що причиною стала риба “тарань сушена” власного виготовлення у домашніх умовах.

Найчастіше люди в області хворіють на ботулізм через річкову рибу, яка була зроблена неналежним чином.

Якщо вчасно не звернутися до лікарів, смерть від ботулізму може трапитися через 2-3 дні. Будьте обережні при вживанні продуктів копчення.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині зафіксовані випадки захворювання на ботулізм: постраждалі у важкому станіУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині зафіксовані випадки захворювання на ботулізм: постраждалі у важкому станіРусский

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