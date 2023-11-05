На Дніпропетровщині зафіксовані випадки захворювання на ботулізм: постраждалі у важкому стані

Про це повідомляє Держпродспоживслужба області.
Причиною хвороби традиційно стала в’ялена та сушена річкова риба, яка робилась без дотримання норм.
Захворілі потрапили до лікувальних закладів у 2 випадках у важкому стані, в 1 – у стані середньої важкості, – сказано у повідомленні Держпродспоживслужби
До лікарів наприкінці жовтня звернулася мешканка м. Кам’янського зі скаргами на погіршення зору, слабкість, запаморочення, сухість у роті.
Вже у лікарні з’ясували, що причиною стала риба “тарань сушена” власного виготовлення у домашніх умовах.
Найчастіше люди в області хворіють на ботулізм через річкову рибу, яка була зроблена неналежним чином.
Якщо вчасно не звернутися до лікарів, смерть від ботулізму може трапитися через 2-3 дні. Будьте обережні при вживанні продуктів копчення.
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