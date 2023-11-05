Ворог тричі за ніч обстрілював Нікопольський район з артилерії, – Лисак

Сьогодні вночі ворог знов обстрілював Нікопольський район.

Про це повідомляє голова ОДА Сергій Лисак.

Протягом вчорашнього вечора агресор тричі обстріляв Нікопольщину. Випустив десяток артилерійських снарядів. Під ворожим вогнем опинились Марганецька та Червоногригорівська громади, – заявив очільник ОДА.

Наслідки атаки будуть зʼясовувати рятувальники та інші спеціалісти.

На щастя, ніхто з людей не постраждав. В інших громадах Дніпропетровської області ніч минула спокійно.

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