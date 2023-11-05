Ворог тричі за ніч обстрілював Нікопольський район з артилерії, – Лисак

Про це повідомляє голова ОДА Сергій Лисак.
Протягом вчорашнього вечора агресор тричі обстріляв Нікопольщину. Випустив десяток артилерійських снарядів. Під ворожим вогнем опинились Марганецька та Червоногригорівська громади, – заявив очільник ОДА.
Наслідки атаки будуть зʼясовувати рятувальники та інші спеціалісти.
На щастя, ніхто з людей не постраждав. В інших громадах Дніпропетровської області ніч минула спокійно.
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