Ворог сьогодні атакував Нікополь з артилерії та запускав дрони-камікадзе

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.
У самому Нікополі пошкоджені два багатоквартирні будинки й 30 – приватних. Побиті 14 господарських споруд та майже сім десятків сонячних панелей, – заявив очільник ОВА.
Ворог пошкодив два медзаклади, комунальне підприємство, інфраструктурний об’єкт, магазин та нотаріальну контору.
Побиті лінії електропередач та деяке енергообладнання.
На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.
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