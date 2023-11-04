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Ворог сьогодні атакував Нікополь з артилерії та запускав дрони-камікадзе

Сьогодні 20:31
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Сьогодні ворог гатив по Нікополю з артилерії та запускав дрони. Було 6 артобстрлів та 8 ударів дронами-камікадзе.

Новости Днепра про Ворог сьогодні атакував Нікополь з артилерії та запускав дрони-камікадзе

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

У самому Нікополі пошкоджені два багатоквартирні будинки й 30 – приватних. Побиті 14 господарських споруд та майже сім десятків сонячних панелей, – заявив очільник ОВА.

Ворог пошкодив два медзаклади, комунальне підприємство, інфраструктурний об’єкт, магазин та нотаріальну контору.

Побиті лінії електропередач та деяке енергообладнання. 

На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

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Новости Днепра про Ворог сьогодні атакував Нікополь з артилерії та запускав дрони-камікадзеУкраїнська

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