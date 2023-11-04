Вдарив по голові і забрав майно: на Дніпропетровщині затримали іноземця

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.
Злочин стався вчора, близько 17 години дня, коли потерпілий виходив з під’їзду на вулицю.
До нього підійшов незнайомець, вдарив по голові та відібрав сумку з телефоном, грошима та банківською карткою. Після нападу зловмисник втік з місця злочину із викраденим.
Сьогодні правоохоронці затримали 44-річного громадянина іншої держави за напад.
Йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ.
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