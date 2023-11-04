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Вдарив по голові і забрав майно: на Дніпропетровщині затримали іноземця

Сьогодні 16:53
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У місті Кам'янське Дніпропетровської області за напад та пограбування затримали 44-річного чоловіка.

Новости Днепра про Вдарив по голові і забрав майно: на Дніпропетровщині затримали іноземця

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.

Злочин стався вчора, близько 17 години дня, коли потерпілий виходив з під’їзду на вулицю.

До нього підійшов незнайомець, вдарив по голові та відібрав сумку з телефоном, грошима та банківською карткою. Після нападу зловмисник втік з місця злочину із викраденим. 

Сьогодні правоохоронці затримали 44-річного громадянина іншої держави за напад.

Йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ.

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