На Дніпропетровщині поранено людину внаслідок обстрілів

Під атакою опинилися чотири села у Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
У Нікополі поранення отримав 51-річний чоловік. Пошкоджено комунальне підприємство та гаражний кооператив – побило 13 гаражів, 6 легкових автомобілів, руйнувань зазнали 8 приватних житлових будинків, 6 господарчих споруд, паркани приватних домоволодінь та лінії електропостачання, – сказано у повідомленні.
У домівках потрощено дах, розбиті стекла та посипались стіна.
Поліція обстежує місця уражень та документує злочинні дії.
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