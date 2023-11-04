На Дніпропетровщині поранено людину внаслідок обстрілів

Вчора цілий день ворог гатив по Нікопольщині.

Під атакою опинилися чотири села у Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

У Нікополі поранення отримав 51-річний чоловік. Пошкоджено комунальне підприємство та гаражний кооператив – побило 13 гаражів, 6 легкових автомобілів, руйнувань зазнали 8 приватних житлових будинків, 6 господарчих споруд, паркани приватних домоволодінь та лінії електропостачання, – сказано у повідомленні.

У домівках потрощено дах, розбиті стекла та посипались стіна.

Поліція обстежує місця уражень та документує злочинні дії.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: