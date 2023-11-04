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На війні загинув 43-річний сержант з Дніпропетровщини

Сьогодні 08:53
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У боях поблизу н.п. Нововодяне Сватівського району Луганської області загинув сержант ЗСУ Шевцов Вадим Вікторович, 1980 р.н.

Новости Днепра про На війні загинув 43-річний сержант з Дніпропетровщини

Про це повідомляє голова Кам’янської районної державної адміністрації Олег Гапіч.

Чоловік був мобілізований до лав ЗСУ у квітні 2022 року.

Проходив службу на посаді командира бойової машини – командира відділення механізованого батальйону однієї з військових частин. У нього залишилася дружина, – пише Олег Гапіч.
 
Прощання відбудеться сьогодні о 12:00 годині по вул. 1 Травня селища Новомиколаївка Верхньодніпровської територіальної громади Кам’янського району.
 
Редакція висловлює щирі співчуття близьким та рідним загиблого Героя.
 
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Новости Днепра про На війні загинув 43-річний сержант з ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про На війні загинув 43-річний сержант з ДніпропетровщиниРусский

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