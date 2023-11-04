На війні загинув 43-річний сержант з Дніпропетровщини

У боях поблизу н.п. Нововодяне Сватівського району Луганської області загинув сержант ЗСУ Шевцов Вадим Вікторович, 1980 р.н.

Про це повідомляє голова Кам’янської районної державної адміністрації Олег Гапіч.

Чоловік був мобілізований до лав ЗСУ у квітні 2022 року.

Проходив службу на посаді командира бойової машини – командира відділення механізованого батальйону однієї з військових частин. У нього залишилася дружина, – пише Олег Гапіч.

Прощання відбудеться сьогодні о 12:00 годині по вул. 1 Травня селища Новомиколаївка Верхньодніпровської територіальної громади Кам’янського району.

Редакція висловлює щирі співчуття близьким та рідним загиблого Героя.

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