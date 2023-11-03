На Дніпропетровщині рубали ліс у промислових масштабах

На Дніпропетровщині викрили чорних лісорубів.

2 листопада правоохоронці помітили фуру, яка перевозила деревину. До цього у селищі Кохівка хтось без дозволу вирубав дерева. Поліціянти вирішили перевірити підозрілу вантажівку.

Як виявилося, банда чорних лісорубів без будь-яких дозволів рубала зелені насадження на території Павлоградського району. Судячи з фото, робили це в промислових масштабах.

На місці вирубаних дерев знайшли вантажівки зі вщент заповненими кузовами деревини, причепи зі спиляними деревами, бензопили та інші докази злочинної діяльності зловмисників. Виявлені речові докази поліцейські вилучили.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до пʼяти років.

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