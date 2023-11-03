В Днепропетровской области рубили лес в промышленных масштабах

2 ноября правоохранители заметили перевозившую древесину фуру. До этого в поселке Коховка кто-то без разрешения вырубил деревья. Полицейские решили проверить подозрительный грузовик.
Как оказалось, банда черных лесорубов без каких-либо разрешений рубила зеленые насаждения на территории Павлоградского района. Судя по фото, делали это в промышленных масштабах.
На месте вырубленных деревьев нашли грузовики с заполненными кузовами древесины, прицепы со спиленными деревьями, бензопилы и другие доказательства преступной деятельности злоумышленников. Обнаруженные вещественные доказательства полицейские изъяли.
По указанному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком от трех до пяти лет.
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