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  • Може залишитися без очей: у Дніпрі допомоги потребує кошеня, хворе на ринотрахеїт

Може залишитися без очей: у Дніпрі допомоги потребує кошеня, хворе на ринотрахеїт

Сьогодні 10:34
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У Дніпрі допомоги потребує хворий котик.

Новости Днепра про Може залишитися без очей: у Дніпрі допомоги потребує кошеня, хворе на ринотрахеїт

Як розповіла волонтерка притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик, до неї потрапив маленький котик. Тварину підкинули під двері, коли йшов дощ. Маленький у жахливому стані. Був облитий зеленкою та постійно скавчав. 

Після огляду в клініці йому діагностували ринотрахеїт та ще кілька вірусних захворювань, через які очі тварини почали гнити. Хтось намагався “допомогти” кошеняті, тому залив йому очі зеленкою. Втім, це тільки погіршило стан котика. Одне око врятувати не вдасться. 

Наразі треба вилікувати вірусні захворювання. За підрахунками волонтерки, це вартуватиме мінімум 6 тисяч гривень. Потім котику треба зробити операцію з видалення понівеченого ока. 

Котика ще можна врятувати, але йому потрібна допомога небайдужих людей. Якщо у вас є змога перерахувати гроші на лікування маленького, то це можна зробити за реквізитами нижче. 
 
Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk

Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення “Благодійна допомога для котика Гіпократа”

 

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Новости Днепра про Може залишитися без очей: у Дніпрі допомоги потребує кошеня, хворе на ринотрахеїтУкраїнська

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