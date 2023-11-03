Може залишитися без очей: у Дніпрі допомоги потребує кошеня, хворе на ринотрахеїт

У Дніпрі допомоги потребує хворий котик.

Як розповіла волонтерка притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик, до неї потрапив маленький котик. Тварину підкинули під двері, коли йшов дощ. Маленький у жахливому стані. Був облитий зеленкою та постійно скавчав.

Після огляду в клініці йому діагностували ринотрахеїт та ще кілька вірусних захворювань, через які очі тварини почали гнити. Хтось намагався “допомогти” кошеняті, тому залив йому очі зеленкою. Втім, це тільки погіршило стан котика. Одне око врятувати не вдасться.

Наразі треба вилікувати вірусні захворювання. За підрахунками волонтерки, це вартуватиме мінімум 6 тисяч гривень. Потім котику треба зробити операцію з видалення понівеченого ока.

Котика ще можна врятувати, але йому потрібна допомога небайдужих людей. Якщо у вас є змога перерахувати гроші на лікування маленького, то це можна зробити за реквізитами нижче.



Картки для допомоги:

Уманчик Ольга Валентинівна

4149 4991 3681 6293 PrivatBank

4731 2196 3075 1208 PrivatBank

4441 1144 0474 0506 Monobank

5167 8031 0024 4404 OschadBank

4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

PayPal

Wise.com – міжнародні перекази

Куратор міні-притулку +380932350370 ОльгаКартки для допомоги:Уманчик Ольга Валентинівна4149 4991 3681 6293 PrivatBank4731 2196 3075 1208 PrivatBank4441 1144 0474 0506 Monobank5167 8031 0024 4404 OschadBank4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBankPayPal [email protected] https://www.paypal.me/UmanchykWise.com – міжнародні перекази [email protected] , Olga Umanchyk Розрахунковий рахунок PrivatBank

БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ

IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH

ЄДРПОУ/ІПН: 40416474

МФО: 305299

Призначення “Благодійна допомога для котика Гіпократа”

Читайте також:

Українська

Автор: