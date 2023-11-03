Може залишитися без очей: у Дніпрі допомоги потребує кошеня, хворе на ринотрахеїт

Як розповіла волонтерка притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик, до неї потрапив маленький котик. Тварину підкинули під двері, коли йшов дощ. Маленький у жахливому стані. Був облитий зеленкою та постійно скавчав.
Після огляду в клініці йому діагностували ринотрахеїт та ще кілька вірусних захворювань, через які очі тварини почали гнити. Хтось намагався “допомогти” кошеняті, тому залив йому очі зеленкою. Втім, це тільки погіршило стан котика. Одне око врятувати не вдасться.
Наразі треба вилікувати вірусні захворювання. За підрахунками волонтерки, це вартуватиме мінімум 6 тисяч гривень. Потім котику треба зробити операцію з видалення понівеченого ока.
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Призначення “Благодійна допомога для котика Гіпократа”
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