Острів у затоці поблизу Дніпра незаконно безоплатно віддали у приватні руки: його повернуть державі

Громаді повернуть острів у Самарській затоці, який незаконно віддали у приватні руки.

Землі Самарської затоки незаконно передали у приватну власність, повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Самарська затока – це озеро, на перетині Новомосковського та Дніпровського районів. Водойма утворилася через затоплення заплавів річки Самара та є частиною Дніпровського водосховища.

Острів, розташований у Самарській затоці, має особливий статус. Ділянка суші зі всіх сторін оточена водою та не має сполучення з береговою лінією. Тут заборонено проводити діяльність, яка може зашкодити екосистемі, а саме розорювати, забудовувати землі та навіть займатися садівництвом і городництвом.

Правоохоронці виявили факт незаконної передачі цих земель у приватні руки. Землі були надані для ведення особистого селянського господарства. До суду прокурори направили 30 позовних заяв, щоб повернути ці ділянки у власність Піщанської тергромади.

Як зазначили у прокуратурі, вартість 60 га землі оцінили у 992 млн грн.

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