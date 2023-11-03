Чоловік, який у центрі Дніпра слухав пісню про “росію-мать”, вибачився: що кажуть у поліції

Відео з вибаченнями опублікували у мережі.

Учора у центрі Дніпра помітили чоловіка, який на всю гучність слухав пісню про “росію-мать”.

Містян дуже обурив вибір музики незнайомця, однак він не соромився уваги перехожих та навіть пританцьовував.

Через деякий час у мережі опублікували відео з вибаченнями “меломана”. На ньому чоловік говорить, що не знав, хто саме співає пісню, та “щиро вибачається”.

У мене автомобіль стояв біля готелю, де я перебував. Там лунала музика якогось російського виконавця, я не знаю. Щиро вибачаюся. Усе буде добре, за нами перемога, – сказав він.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту у поліцію.

Журналісту dnepr.info повідомили, що правоохоронці встановили особу чоловіка, відносно нього складено адміністративний протокол та передано працівникам СБУ для перевірки.

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