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  • У Нікополі собака застряг у залізному паркані: його визволяли рятувальники

У Нікополі собака застряг у залізному паркані: його визволяли рятувальники

Сьогодні 10:00
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З собакою все добре.

Новости Днепра про У Нікополі собака застряг у залізному паркані: його визволяли рятувальники

Сьогодні вранці на лінію “101” повідомили про те, що на вулиці Довгалівська у Нікополі у залізному паркані застряг собака.

Йому на допомогу виїхали рятувальники.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. 

Новости Днепра про У Нікополі собака застряг у залізному паркані: його визволяли рятувальники

Фахівці ДСНС за допомогою шабельної пили розпили залізну огорожу та визволили тварину.

З собакою все добре.

До порятунку чотирилапого залучили 4 рятувальників та 1 одиницю техніки.

Новости Днепра про У Нікополі собака застряг у залізному паркані: його визволяли рятувальники

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Новости Днепра про У Нікополі собака застряг у залізному паркані: його визволяли рятувальникиУкраїнська

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