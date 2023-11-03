У Нікополі собака застряг у залізному паркані: його визволяли рятувальники

З собакою все добре.

Сьогодні вранці на лінію “101” повідомили про те, що на вулиці Довгалівська у Нікополі у залізному паркані застряг собака.

Йому на допомогу виїхали рятувальники.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Фахівці ДСНС за допомогою шабельної пили розпили залізну огорожу та визволили тварину.

З собакою все добре.

До порятунку чотирилапого залучили 4 рятувальників та 1 одиницю техніки.

Читайте також:

Українська

Автор: