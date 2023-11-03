У Нікополі собака застряг у залізному паркані: його визволяли рятувальники

Сьогодні вранці на лінію “101” повідомили про те, що на вулиці Довгалівська у Нікополі у залізному паркані застряг собака.
Йому на допомогу виїхали рятувальники.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Фахівці ДСНС за допомогою шабельної пили розпили залізну огорожу та визволили тварину.
З собакою все добре.
До порятунку чотирилапого залучили 4 рятувальників та 1 одиницю техніки.
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