Мужчина, который в центре Днепра слушал песню о «россии-матери», извинился: что говорят в полиции

Вчера в центре Днепра заметили мужчину, который громко слушал песню о «россии-матери».
Горожан очень возмутил выбор музыки незнакомца, однако он не стеснялся внимания прохожих и даже пританцовывал.
Через некоторое время в сети опубликовали видео с извинениями «меломана». На нем мужчина говорит, что не знал, кто именно поет песню, и «искренне извиняется».
У меня автомобиль стоял возле гостиницы, где я находился. Там звучала музыка какого-то российского исполнителя, я не знаю. Простите. Все будет хорошо, за нами победа, – сказал он.
Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.
Журналисту dnepr.info сообщили, что правоохранители установили личность мужчины, в отношении него составлен административный протокол и передан работникам СБУ для проверки.
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