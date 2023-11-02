У центрі Дніпра чоловік в халаті на всю гучність слухав пісню про “Росію мать” (ВІДЕО)

У Дніпрі помітили чоловіка, який на всю гучність слухав пісню про "Росію-мать".

Дивного чоловіка в халаті помітили в самому серці Дніпра. І все б нічого, хай людина розважається, але містян обурив вибір музики незнайомця.

На відео, яким поділилися дніпряни в соцмережі, можна побачити чоловіка, який включив у машині музику з досить неприємним текстом. У пісні співається про “родіну” та “Росію-мать”.

Незнайомцю явно було весело, він пританцьовував та не соромився уваги перехожих.

Побачити незвичайний “перфоманс” можна на відео.

Зауважимо, що наразі діє заборона на музику російських виконавців у громадських місцях. Попри це поціновувачі “болотного” шансону та попси ніколи не соромляться включати такі пісні посеред вулиці.

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