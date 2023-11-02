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В Днепр и область нельзя ввозить продукты из Америки: что под запретом

Сегодня 21:33
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На территорию Днепра и области запрещено ввоз птицы и производных изделий из нее.

Новости Днепра про В Днепр и область нельзя ввозить продукты из Америки: что под запретом

Грузы завернут еще на украинской границе, но в Госпродслужбе Днепропетровщины предупредили об опасности распространения высокопатогенного гриппа птицы, зафиксированного в США.

Вспышку птичьей чумы обнаружили в штатах Орегон и Айова. Всемирная организация здравоохранения животных опубликовала предупреждение из-за высокопатогенного гриппа птицы. Запрещена продажа и реализация животных, выращенных на территории, где зафиксирована вспышка этой болезни.

В Украину и Днепропетровскую область запрещено ввозить птицу и все производные продукты из нее. Исключение – готовые продукты, прошедшие обработку методом, помогающим полностью уничтожить опасную инфекцию.

Нельзя также завозить сено, корма и побочные продукты производства.

Напомним, ранее подобный запрет касался товаров из Дании.

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Новости Днепра про В Днепр и область нельзя ввозить продукты из Америки: что под запретомУкраїнська Новости Днепра про В Днепр и область нельзя ввозить продукты из Америки: что под запретомРусский

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