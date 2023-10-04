В Днепр и область запретили ввозить товары из Дании: что забанили

Скорее всего, эти товары завернут еще на таможне, однако в Госпродслужбе сообщили о запрете ввоза некоторых товаров из этой страны.
На территории Дании зафиксировали случаи заболевания высокопатогенным гриппом птицы. Если проще – птичья чума или грипп. Это инфекционная, высококонтагиозная болезнь птицы, вызываемая одним из штаммов вируса типа А. У инфицированных наблюдается поражение органов дыхания и пищеварения.
Для людей заболевание смертельной опасности не несет, а вот больная птица придает хлопот, ведь инфекция способна стремительно распространяться среди поголовья.
Так что на территорию Днепропетровщины запрещено завозить:
Напомним, ранее подобный запрет касался товаров из Болгарии, где зафиксирована вспышка оспы у овец и коз.
Читайте также:
Автор:
Несмотря на то, что начало октября оказалось достаточно теплым, в…
В Днепропетровской области исследовали качество воды в скважинах.
В Днепре и области предупредили об опасности.
К сожалению, собака умерла в ветклинике.
Несмотря на то, что начало октября оказалось достаточно теплым, в середине месяца могут ударить первые морозы.
На помощь пришел неравнодушный прохожий.
Жители Днепра разгадывают феномен странного бетонного треугольника, стоящего на левом берегу.
В Днепропетровской области исследовали качество воды в скважинах.
Теперь жители Днепропетровщины обслуживаются новым поставщиком газа.
Инцидент произошел сегодня ночью в переулке Энергетическом.
В Днепре во время отключения света в парках будет бесплатный Wi-fi.
Сегодня во всем мире отмечают День животных. Его цель – обратить внимание людей на проблемы различных зверей и условия их содержания. Ежегодно в этот день по всему миру проходят различные мероприятия, посвященные животным. Впервые День животных отметили в 1931 году.
Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Шутника, который заминировал все школы 3 октября, поймали.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!