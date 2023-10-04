В Днепр и область запретили ввозить товары из Дании: что забанили

На территорию Днепропетровской области из Дании запретили ввозить все, что связано с птицами.

Скорее всего, эти товары завернут еще на таможне, однако в Госпродслужбе сообщили о запрете ввоза некоторых товаров из этой страны.

На территории Дании зафиксировали случаи заболевания высокопатогенным гриппом птицы. Если проще – птичья чума или грипп. Это инфекционная, высококонтагиозная болезнь птицы, вызываемая одним из штаммов вируса типа А. У инфицированных наблюдается поражение органов дыхания и пищеварения.

Для людей заболевание смертельной опасности не несет, а вот больная птица придает хлопот, ведь инфекция способна стремительно распространяться среди поголовья.

Так что на территорию Днепропетровщины запрещено завозить:

инкубационные яйца

птицу

продукты из птицы (за исключением продуктов, прошедших обработку методом, гарантирующим уничтожение возбудителя указанной болезни)

пищевых продуктов животного происхождения

кормов, сена, соломы, а также побочных продуктов животного происхождения и продуктов их обработки, переработки

Напомним, ранее подобный запрет касался товаров из Болгарии, где зафиксирована вспышка оспы у овец и коз.

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