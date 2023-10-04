До Дніпра та області заборонили ввозити товари з Данії: що забанили

На територію Дніпропетровської області з Данії заборонили ввозити усе, що пов'язано з птицями.

Скоріш за все, ці товари завернуть ще на митниці, проте у Держпродспоживслужбі повідомили про заборону ввозу деяких товарів з цієї країни.

На території Данії зафіксували випадки захворювання на високопатогенний грип птиці. Якщо простіше – пташина чума або грип. Це інфекційна, висококонтагіозна хвороба птиці, яку викликає одним зі штамів вірусу типу А. У інфікованих спостерігається ураження органів дихання та травлення.

Для людей захворювання смертельної небезпеки не несе, а ось хвора птиця додає клопоту, адже інфекція здатна стрімко поширюватися серед поголів’я.

Тож на територію Дніпропетровщини заборонено завозити:

інкубаційні яйця

птицю

продукти з птиці (за винятком продуктів, що пройшли обробку методом, який гарантує знищення збудника вказаної хвороби

харчових продуктів тваринного походження

кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки

Нагадаємо, раніше схожа заборона стосувалася товарів з Болгарії, де зафіксували спалах віспи у овець та кіз.

Читайте також:

Українська

Автор: