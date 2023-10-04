До Дніпра та області заборонили ввозити товари з Данії: що забанили

Скоріш за все, ці товари завернуть ще на митниці, проте у Держпродспоживслужбі повідомили про заборону ввозу деяких товарів з цієї країни.
На території Данії зафіксували випадки захворювання на високопатогенний грип птиці. Якщо простіше – пташина чума або грип. Це інфекційна, висококонтагіозна хвороба птиці, яку викликає одним зі штамів вірусу типу А. У інфікованих спостерігається ураження органів дихання та травлення.
Для людей захворювання смертельної небезпеки не несе, а ось хвора птиця додає клопоту, адже інфекція здатна стрімко поширюватися серед поголів’я.
Тож на територію Дніпропетровщини заборонено завозити:
Нагадаємо, раніше схожа заборона стосувалася товарів з Болгарії, де зафіксували спалах віспи у овець та кіз.
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