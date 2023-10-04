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До Дніпра та області заборонили ввозити товари з Данії: що забанили

Сьогодні 20:48
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На територію Дніпропетровської області з Данії заборонили ввозити усе, що пов'язано з птицями.

Новости Днепра про До Дніпра та області заборонили ввозити товари з Данії: що забанили

Скоріш за все, ці товари завернуть ще на митниці, проте у Держпродспоживслужбі повідомили про заборону ввозу деяких товарів з цієї країни. 

На території Данії зафіксували випадки захворювання на високопатогенний грип птиці. Якщо простіше – пташина чума або грип. Це інфекційна, висококонтагіозна хвороба птиці, яку викликає одним зі штамів вірусу типу А. У інфікованих спостерігається ураження органів дихання та травлення. 

Для людей захворювання смертельної небезпеки не несе, а ось хвора птиця додає клопоту, адже інфекція здатна стрімко поширюватися серед поголів’я.

Тож на територію Дніпропетровщини заборонено завозити:

  • інкубаційні яйця
  • птицю
  • продукти з птиці (за винятком продуктів, що пройшли обробку методом, який гарантує знищення збудника вказаної хвороби
  • харчових продуктів тваринного походження
  • кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки

Нагадаємо, раніше схожа заборона стосувалася товарів з Болгарії, де зафіксували спалах віспи у овець та кіз. 

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Новости Днепра про До Дніпра та області заборонили ввозити товари з Данії: що забанилиУкраїнська

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