Патрульная из Днепра, на которую напал погибший во время стрельбы, впервые рассказала, как все было

По ее словам, они с напарником во время патрулирования заметили автомобиль Jaguar, водитель которого неоднократно нарушил ПДД. Когда инспекторы остановили автомобиль, за рулем была женщина.
Ей разъяснили причину остановки и попросили продемонстрировать водительское удостоверение. На что она сумбурно отреагировала и отказалась предъявлять документы. В это время из авто вышел мужчина, он начал нецензурно выражаться, угрожать полицейским и унижать их.
Мною было предоставлено законное полицейское требование покинуть место происшествия согласно статье 36 о Национальной полиции и отойти на 20 метров, чтобы он не препятствовал работе патрульной полиции, – рассказала Анастасия.
Мужчина не отреагировал. Потому напарник патрульной вызвал дополнительный экипаж.
Что касается задержания женщины: мужчина также вмешался. Относительно работников полиции он применил физическую силу, толкал, брал на прием «удушение» и всячески препятствовал действиям, — говорит полицейская.
Также она добавила, что убитый пытался завладеть ее оружием.
Даже в момент, когда Силогава ударил меня в лицо и я потеряла равновесие и упала на землю, он не прекращал своих противоправных действий в отношении работника полиции, а пытался завладеть моим табельным огнестрельным оружием, после чего я уже услышала выстрелы. Правомерно или неправомерно мой коллега использовал огнестрельное оружие, установит суд. Единственное, что я могу сказать по этому поводу, если бы он не применил оружие, я бы с вами сейчас не разговаривала, – резюмировала Анастасия.
Отметим, в результате нападения патрульная получила несколько переломов.
Напомним, ранее мы писали, что у женщины, которая была вместе с погибшим в Jaguar, в крови обнаружили алкоголь.
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