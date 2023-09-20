До Дніпра та області заборонили ввозити товари з Болгарії: що забанили

До Дніпра та області не можна ввозити вантажі з Болгарії.

Про це повідомили на сайті Дніпропетровської філії Держпродспоживслужби.

Згідно з офіційною інформацією Європейського Союзу (через систему нотифікації хвороб тварин – ADIS) та Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (WOAH), на території Республіки Болгарія зареєстровані випадки захворювання тварин на віспу овець і кіз.

Відповідно до розпорядження Головного державного ветеринарного інспектора України від 18.09.2023 № 41 «Щодо обмежень на ввезення в Україну вантажів з Болгарії через реєстрацію віспи овець і кіз», з метою запобігання занесенню на територію України збудника вказаної хвороби обмежено ввезення з Республіки Болгарія тварин, сприйнятливих до віспи овець і кіз, репродуктивного матеріалу від них та необроблених вовни та шерсті від овець і кіз.

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