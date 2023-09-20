Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Зламали ніс та попекли очі газовим балончиком: на Дніпропетровщині хулігани мучили школяра

Зламали ніс та попекли очі газовим балончиком: на Дніпропетровщині хулігани мучили школяра

Сьогодні 16:16
просмотров

У Кривому Розі на Дніпропетровщині школяр загримів до лікарні через знущання хуліганів.

Новости Днепра про Зламали ніс та попекли очі газовим балончиком: на Дніпропетровщині хулігани мучили школяра

Як повідомила співробітниця Криворізької станції ЕМД Людмила, 18 вересня бригада швидкої виїжджала до 13-річного хлопчика, якого побили хулігани. На місці медики з’ясували, що група підлітків 13-16 років знущалась зі школяра. Вони били, цькували його, а потім забризкали в очі перцевий газ із балончика.

Дитині надали першу допомогу та доправили до травматичного відділення місцевої лікарні. У хлопчика діагностували закритий перелом кісток носа, хімічний опік очей, численні садна обличчя та шиї. 

Чи повідомили про побиття у поліцію – не уточнюється. 

Новости Днепра про Зламали ніс та попекли очі газовим балончиком: на Дніпропетровщині хулігани мучили школяра

Читайте також:

Новости Днепра про Зламали ніс та попекли очі газовим балончиком: на Дніпропетровщині хулігани мучили школяраУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі на Європейській площі знову помітили дівчину в чорному
Новини Дніпра
Сьогодні 16:32
У Дніпрі на Європейській площі знову помітили дівчину в чорному

Нещодавно мешканці Дніпра "спостерігали за долею" дівчини в чорному, яка…

З міркувань безпеки: на Дніпропетровщині запровадили зміни у роботі приміських потягів
Новини Дніпра
Сьогодні 13:10
З міркувань безпеки: на Дніпропетровщині запровадили зміни у роботі приміських потягів

На Дніпропетровщині змінили графік руху низки електричок.

Стало відомо, коли в Україні може запрацювати 5G
Новини Дніпра
Сьогодні 12:37
Стало відомо, коли в Україні може запрацювати 5G

В Україні вже 2024 року може з'явитися стільниковий зв'язок п'ятого…

Юна “блогерка” з Павлограда била кота та собаку заради контенту: чим завершився скандал
Новини Дніпра
Сьогодні 12:17
Юна “блогерка” з Павлограда била кота та собаку заради контенту: чим завершився скандал

У Павлограді дівчинка на камеру знущалася із кота та собаки.…

Наверх