Зламали ніс та попекли очі газовим балончиком: на Дніпропетровщині хулігани мучили школяра

У Кривому Розі на Дніпропетровщині школяр загримів до лікарні через знущання хуліганів.

Як повідомила співробітниця Криворізької станції ЕМД Людмила, 18 вересня бригада швидкої виїжджала до 13-річного хлопчика, якого побили хулігани. На місці медики з’ясували, що група підлітків 13-16 років знущалась зі школяра. Вони били, цькували його, а потім забризкали в очі перцевий газ із балончика.

Дитині надали першу допомогу та доправили до травматичного відділення місцевої лікарні. У хлопчика діагностували закритий перелом кісток носа, хімічний опік очей, численні садна обличчя та шиї.

Чи повідомили про побиття у поліцію – не уточнюється.

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