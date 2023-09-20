Зламали ніс та попекли очі газовим балончиком: на Дніпропетровщині хулігани мучили школяра

Як повідомила співробітниця Криворізької станції ЕМД Людмила, 18 вересня бригада швидкої виїжджала до 13-річного хлопчика, якого побили хулігани. На місці медики з’ясували, що група підлітків 13-16 років знущалась зі школяра. Вони били, цькували його, а потім забризкали в очі перцевий газ із балончика.
Дитині надали першу допомогу та доправили до травматичного відділення місцевої лікарні. У хлопчика діагностували закритий перелом кісток носа, хімічний опік очей, численні садна обличчя та шиї.
Чи повідомили про побиття у поліцію – не уточнюється.
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