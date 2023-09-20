В Днепр и область запретили ввозить товары из Болгарии: что забанили

Об этом сообщили на сайте Днепропетровского филиала Госпродпотребслужбы.
Речь идет о животных, которые могут болеть оспой. Как отмечают таможенники, на территории Болгарии зафиксировали вспышку оспы у овец и коз. Поэтому ЕС и ВОЗ объявили временный запрет на распространение болгарской продукции животного происхождения.
Главный госветеринар Украины также выпустил предупреждение об ограничении ввоза в Украину грузов из Болгарии из-за регистрации оспы овец и коз.
Чтобы предотвратить занесение на украинскую территорию возбудителя указанной болезни, ограничен ввоз из Республики Болгария животных, восприимчивых к оспе овец и коз, репродуктивного материала от них и необработанных шерсти и шерсти от овец и коз.
Напомним, в Днепр и область запретили завозить продукты из Германии: что именно и в чем дело
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