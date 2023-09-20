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Помер засновник великого трубного заводу-гіганта із Нікополя

Сьогодні 17:20
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Помер засновник та акціонер великого трубного заводу в Нікополі.

Новости Днепра про Помер засновник великого трубного заводу-гіганта із Нікополя

Мова йде про Василя Атанасова – одного із засновників та головного акціонера трубної компанії “Сентравіс”. Колись це був Нікопольський трубний завод. Підприємство вважається найбільшим у світі виробником безшовних труб із нержавіючої сталі. 

Про смерть 88 річного Василя Атанасова повідомили у міськраді Нікополя та пресслужбі “Сентравіса”,

Василь Атанасов народився у 1935 році. Майже усе життя попрацював на Нікопольському південнотрубному заводі, на базі якого у 2000 започаткували завод нержавіючих труб, а згодом і Сентравіс.

Як повідомили у міськраді Нікополя, пан Василь – почесний громадянин Нікополя. Це звання він отримав у 2015 за вагомий внесок у розвиток трубної галузі, регіону та безпосередньо міста.

Що відомо про Сентравіс 

Завод виготовляє безшовні труби різного розміру, які потім застосовують у хімічній, нафтовій та атомній галузі, а також під час виробництва автомобілів. 

У 2022 році компанія отримала 464 млн грн збитків за доходу 3,9 млрд грн.

Сини пана Василя – Юрій Атанасов та діти його другого сина – Костянтин Атанасов та Катерина Атанасова-Милованова – володіють значною долею акції у компанії.

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Новости Днепра про Помер засновник великого трубного заводу-гіганта із НікополяУкраїнська

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