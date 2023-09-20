В Україні значно зростає кількість ДТП за участю дітей: Дніпропетровщина – у лідерах

Дніпропетровщина на другому місці за кількістю ДТП з постраждалими дітьми

Тільки за 8 місяців 2023 року на Дніпропетровщині зафіксували 208 ДТП, внаслідок яких загинули або травмувалися діти.

Про це повідомляє портал для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Дані зафіксовані у 2023 році порівнювали з аналогічним періодом 2021. Аналітика дійшли висновку, що порівняно з “довоєнним” роком в Україні на 7% зросла кількість ДТП, де травмувалися або загинули діти.

Загалом з січня по серпень поточного року в таких дорожньо-транспортних пригодах 116 дітей загинули та більше ніж 3 тис. дітей отримали травми.

Також на Дніпропетровщині зареєстрували майже 1,4 тисячі травмованих в ДТП людей. 208 із них – за участі дітей. На першому місці антирейтингу опинилася Львівщина – за 8 місяців 2023 року в області сталося 275 таких ДТП. Це на 12% більше до відповідного періоду 2021 року. А на третьому місці – Київщина (198).

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