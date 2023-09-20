Умер основатель крупного трубного завода-гиганта из Никополя

Речь идет о Василии Атанасове — одном из основателей и главном акционере трубной компании «Сентравис». Когда-то это был Никопольский трубный завод. Предприятие считается самым крупным в мире производителем бесшовных труб из нержавеющей стали.
О смерти 88-летнего Василия Атанасова сообщили в горсовете Никополя и пресс-службе «Сентрависа»,
Василий Атанасов родился в 1935 году. Почти всю жизнь поработал на Никопольском южнотрубном заводе, на базе которого в 2000 году основали завод нержавеющих труб, а впоследствии и Сентравис.
Как сообщили в горсовете Никополя, господин Василий – почетный гражданин Никополя. Это звание он получил в 2015 году за весомый вклад в развитие трубной отрасли, региона и непосредственно города.
Завод производит бесшовные трубы разного размера, которые затем применяются в химической, нефтяной и атомной отрасли, а также при производстве автомобилей.
В 2022 году компания получила 464 млн грн убытков и доход на суму 3,9 млрд грн.
Сыновья Василия — Юрий Атанасов и дети его второго сына — Константин Атанасов и Екатерина Атанасова-Милованова — владеют значительной долей акции в компании.
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