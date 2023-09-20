Юна “блогерка” з Павлограда била кота та собаку заради контенту: чим завершився скандал

У Павлограді дівчинка на камеру знущалася із кота та собаки. Після розголосу у соцмережах тварин у неї забрав військовий.

Нещодавно у мережі помітили відео, де з тварин знущалася неповнолітня дівчинка. Як виявилося пізніше живе вона в Павлограді, а чотирилапих била та кусала заради контенту. Люди закликали забрати у школярки кота та собаку, яких вона мучила, але зробити це не вдавалося.

На історію відреагував військовий, який спеціально приїхав з Донеччини до Павлограда, щоб забрати тварин у дівчинки. Чоловік відзняв процес порятунку котика та собаки на відео, а потім оприлюднив його на своїй сторінці в Тік-Ток.

Як стало відомо з відео, волонтери не могли законно забрати тварин, адже щоб примусово вилучити чотирилапих необхідно залучити правоохоронців, а це процес тривалий.

Судячи з відео, військовий навідався до родини дівчинки та вмовив віддати йому пухнастиків.

Наприкінці оприлюдненого відео можна побачити момент прощання дівчинки з котиком та собакою. Школярка розплакалася та вибачалася перед тваринами за свою поведінку, пообіцявши пам’ятати їх все своє життя.

Наразі тваринки перебувають з військовим. Повне відео можна подивитися нижче:

Читайте також:

Українська

Автор: