“Ну годувати – це ж як в туалет ходити”: у Дніпрі в магазині одягу спалахнув скандал через грудне вигодовування

У Дніпрі розгорівся скандал через грудне вигодовування.

Продавчиня магазину Colin’s в ТЦ “Караван” зробила дніпрянці Ірині Черниш зауваження через грудне вигодовування. Вона зазначила, що в примірочній годувати дитину не можна, а для цього є окрема кімната в ТЦ. Про це розповіла Ірина на своїй сторінці в ФБ.

Ситуація, яка сталася зі мною сьогодні, настільки дика і огидна, що мені важко і досі повірити в її реальність, але на жаль. Дніпро, ТЦ Караван, магазин одягу Colin’s. Я з чоловіком і сином-немовлям обираю собі на примірку дві пари джинсів, в цей час малий починає плакати з вимогою їсти. Ми беремо джинси і йдемо до примірочної для годування і примірки. Будній день, всі, окрім однієї роздягальні, вільні. Я сідаю і починаю годувати, чоловік стоїть з візочком навпроти і чекає, аби забрати сина і дати мені джинси. В цей час повз роздягальню проходить консультантка, бачить мене, зупиняється і видає (діалог трохи скорочено): «В нас не можна годувати. Це заборонено правилами магазину. В ТЦ для цього є окрема кімната!» В мене першу секунду відняло мову, оговталась – кажу: «Правилами магазину? Ви впевнені? А якщо моїй дитині треба зараз поїсти?» І тут вона, остаточно втрачаючи людське обличчя, видає фразу, від якої на мене рухнула стеля: «Ну годувати це ж як в туалет ходити, для цього є окреме приміщення”, – пише жінка.



Після цього покликали адміністратора магазину. Вона сказала, що вже знає про ситуацію, та зазначила, що, дійсно, кормити груддю не заборонено, але краще було б зачинити двері примірочної, “бо тут люди можуть ходити”. Ірина пише далі, що подібні дії деякі жінки можуть сприйняти дуже чутливо, це навіть може стати причиною психологічної травми і мама не наважиться більше кормити дитину у громадський місцях – тоді, коли немовля цього потребує.

Я зріла людина, мама двох дітей та громадська діячка. Я можу постояти за себе, вмію захиститися навіть в такій чутливій темі. Тоді як інша жінка може бути ураженою, сприйняти все за чисту монету. Відірвати дитину від грудей, побігти з кричущим малям до туалету і годувати на громадському унітазі, бо хтось має схиблене уявлення щодо ГВ. І ця жінка на все життя буде мати травму, бо «наважилась» просто погодувати свою дитинку тоді, коли вона цього потребувала. І наостанок, уявіть, якщо б в цій ситуації замість грудей була би пляшка з сумішшю. Чи зробила би ця продавчиня таке зауваження? Чи стала би виганяти з магазину? 100% ні! – пише Ірина.

Жінка вимагає від Colin’s Ukraine публічних вибачень. Вона сподівається, що після такого компанія передивиться свої цінності та проведе просвітницькі заходи з персоналом з цього питання.

Ми вирішили звернутися до адміністрації магазину Colin’s в ТЦ “Караван” за коментарем щодо цієї ситуації.

Як нам розповіла адміністратор Олександра, жінці не говорили, що заборонено кормити груддю, а її попросили причинити двері, щоб не викликати дискомфорт в інших людей, які знаходяться в магазині.

Також ми запропонували пройти до кімнат вигодовування, які є в ТЦ. Клієнти навіть не дали договорити співробітнику, почали кричати, знімати на камеру і зробили ось таку велику шумну ситуацію. Я підійшла, вибачилася, що можливо, їм не так щось піднесли, сказала, що законом це не заборонено, вони можуть годувати, якщо їм комфортно, але можна було б причинити двері, бо в магазині є інші люди, яким це може здатися трішки дивним, – сказала нам адміністратор.