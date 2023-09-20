У Мексиці на пляжі блискавка вбила двох людей: жахливий момент потрапив на відео

Жінка загинула на місці, а чоловік помер у лікарні.

У Мексиці на пляжі блискавка вбила двох людей: 33-річну жінку та чоловіка (скільки йому було років, невідомо).

Про це пише Daily Mail.

На відео, яке опублікували в мережі, видно, що жінка якраз вийшла з води – і в цей момент в неї вдарила блискавка. Відразу після цього розряд вразив чоловіка, який був неподалік.

Постраждала загинула на місці, а постраждалого госпіталізували до лікарні, де він, на жаль, помер.

Зазначимо, імовірність того, що в людину вдарить блискавка, становить менше 1 на мільйон. За різними оцінками, помирає від 5% до 30% уражених. Шанси на виживання значно підвищуються, якщо поряд перебуває людина, яка вміє робити штучне дихання і непрямий масаж серця.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на горі Говерла блискавка влучила у трьох людей: чоловік та 9-річна дівчинка загинули.

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