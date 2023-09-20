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В Мексике на пляже молния убила двух человек: ужасный момент попал на видео

Сегодня 15:34
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Женщина погибла на месте, а мужчина умер в больнице.

Новости Днепра про В Мексике на пляже молния убила двух человек: ужасный момент попал на видео

В Мексике на пляже молния убила двух человек: 33-летнюю женщину и мужчину (сколько ему было лет, неизвестно).

Об этом пишет Daily Mail.

На видео, опубликованном в сети, видно, что женщина как раз вышла из воды – и в этот момент в нее ударила молния. Сразу после этого разряд поразил мужчину, который находился неподалеку.

Пострадавшая погибла на месте, а пострадавшего госпитализировали в больницу, где он, к сожалению, умер.

Отметим, что вероятность того, что в человека ударит молния, составляет менее 1 на миллион. По разным оценкам, умирает от 5% до 30% пораженных. Шансы на выживание значительно повышаются, если рядом находится человек, умеющий делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Напомним, ранее мы писали, что на горе Говерла молния попала в троих человек: мужчина и 9-летняя девочка погибли.

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