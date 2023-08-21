До Дніпра та області заборонили завозити харчі з Німеччини: що саме та у чому річ

Вслід за Польщею у Німеччині зафіксували спалах хвороби Ньюкасла. Тож тепер до України не можна ввозити деякі товари. Це стосується м’яса птиці, яєць та інших продуктів з неї.
Заборона діє з 16 серпня.
Смертельної загрози для людей немає. Хворобу Ньюкасла називають пташиною псевдочумою. Це заразне і смертельне вірусне захворювання, що вражає всі види птахів – курей, голубів, індиків.
Після взаємодії з інфікованими птахами людина може відчути себе зле. Найчастіше, симптоми схожі на грип, але іноді збудник може викликати легкий кон’юнктив, проте вірус Ньюкасла не представляє ніякої небезпеки для здоров’я людини
Насправді більшу частину продукції забракують ще на кордоні, тож до Дніпропетровщини ці товари навряд доберуться.
Проте краще бути проінформованим. Тож заборонені:
Як довго діятиме заборона – наразі не відомо.
Нагадаємо, раніше схожу заборону ввели на пташине м’ясо, яке завезене із Польщі.
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