До Дніпра та області заборонили завозити харчі з Німеччини: що саме та у чому річ

До Дніпропетровської області заборонили ввозити м'ясо птиці та яйця, які виготовлені у Німеччині.

Вслід за Польщею у Німеччині зафіксували спалах хвороби Ньюкасла. Тож тепер до України не можна ввозити деякі товари. Це стосується м’яса птиці, яєць та інших продуктів з неї.

Заборона діє з 16 серпня.

Чи є загроза для людей

Смертельної загрози для людей немає. Хворобу Ньюкасла називають пташиною псевдочумою. Це заразне і смертельне вірусне захворювання, що вражає всі види птахів – курей, голубів, індиків.

Після взаємодії з інфікованими птахами людина може відчути себе зле. Найчастіше, симптоми схожі на грип, але іноді збудник може викликати легкий кон’юнктив, проте вірус Ньюкасла не представляє ніякої небезпеки для здоров’я людини

Що заборонено

Насправді більшу частину продукції забракують ще на кордоні, тож до Дніпропетровщини ці товари навряд доберуться.

Проте краще бути проінформованим. Тож заборонені:

м’ясо птиці – кури, індики, гуси, качки;

курячі яйця

продукти з птиці (окрім тих, що пройшли обробку методом, який гарантує знищення збудника вказаного захворювання).

Як довго діятиме заборона – наразі не відомо.

Нагадаємо, раніше схожу заборону ввели на пташине м’ясо, яке завезене із Польщі.

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