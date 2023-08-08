У Дніпро та область заборонили завозити куряче м’ясо і яйця з Польщі: причина

Усе через хворобу, на яку хворіє птиця.

З 4 серпня головний державний ветеринарний інспектор Дніпропетровської області обмежив ввезення на територію регіону певних продуктів з Республіки Польща через реєстрацію захворювання птиці на хворобу Ньюкасла.

Про це повідомили у ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.

Які саме продукти не можна ввозити:

яйця;

живу птицю;

продукти з птиці (окрім тих, що пройшли обробку методом, який гарантує знищення збудника вказаного захворювання).

Як довго буде діяти ця заборона – не зазначається.

Хвороба Ньюкасла (псевдочума птахів або азіатська чума) – це заразне і смертельне вірусне захворювання, що вражає всі види птахів (курей, голубів, індичку тощо). Це одна з найбільш заразних хвороб домашньої птиці в світі, що викликається вірусом сімейства Paramyxoviridae.

Контакт людей з інфікованими птахами (наприклад, на птахофабриках) може викликати легкий кон’юнктивіт та грипоподібні симптоми, але вірус Ньюкасла не представляє ніякої небезпеки для здоров’я людини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що до України завезли токсичний фрукт.

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