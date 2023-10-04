В Кривом Роге мужчина выстрелил в собаку: пуля прошла через нос в голову

К сожалению, собака умерла в ветклинике.

Вчера, 3 октября, в Кривом Роге произошло ужасное событие: мужчина на улице Александра Поля выстрелил в бездомную собаку.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что пуля через нос попала в голову четырехлапого. Неравнодушные горожане отвезли собаку в ветклинику, но, к сожалению, она умерла.

Об ужасном случае сообщили в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают личность мужчины, который стрелял, и выясняют все обстоятельства.

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