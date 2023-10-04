В Кривом Роге мужчина выстрелил в собаку: пуля прошла через нос в голову

Вчера, 3 октября, в Кривом Роге произошло ужасное событие: мужчина на улице Александра Поля выстрелил в бездомную собаку.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Отмечается, что пуля через нос попала в голову четырехлапого. Неравнодушные горожане отвезли собаку в ветклинику, но, к сожалению, она умерла.
Об ужасном случае сообщили в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают личность мужчины, который стрелял, и выясняют все обстоятельства.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Победе догхантеры разбрасывают крысиный яд: берегите своего любимца.
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