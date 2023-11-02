В Днепре временно перекроют железнодорожный переезд: когда и зачем

В Днепре планируют временно перекрыть движение транспорта через железнодорожный переезд 201 км станции Нижнеднепровск – Узел на Самарском спуске.
Там будут менять настил.
Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы.
Работы будет проводить Структурное подразделение «Нижнеднепровская дистанция пути» 10 ноября с 8:00 до 20:00.
На это время должны разработать и согласовать с полицией временную схему движения транспорта. Также по периметру зоны выполнения работ должны установить ограждение, временные дорожные знаки и сигнальное освещение.
Отметим, мэр Днепра еще не подписал распоряжение, поэтому оно пока не вступило в силу.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре почти на месяц хотят перекрыть улицу Аллы Горской.
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