Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре почти на месяц хотят перекрыть улицу Аллы Горской

Сегодня 09:25
просмотров

Важная информация!

Новости Днепра про В Днепре почти на месяц хотят перекрыть улицу Аллы Горской

В Днепре планируют перекрыть движение транспорта на улице Аллы Горской (ранее Нарымская). Там должны отремонтировать дорожное покрытие.

Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы Днепра.

Отмечается, что перекрыть улицу Горской должны на участке от улицы Национальной Гвардии (бывшая Уральская) до улицы Профессора Герасюты (бывшая Каверина). Работы продлятся с 9 ноября по 1 декабря 2023 года.

В департаменте благоустройства и инфраструктуры горсовета на этот период должны разработать и согласовать с полицией схему объезда. Кроме того, вокруг дороги должны быть установлены ограждения с сигнальным освещением и временные дорожные знаки.

Новости Днепра про В Днепре почти на месяц хотят перекрыть улицу Аллы Горской

Отметим, мэр Днепра еще не подписал распоряжение, поэтому оно пока не вступило в силу.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре популярный трамвай будет заканчивать работу раньше.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре почти на месяц хотят перекрыть улицу Аллы ГорскойУкраїнська Новости Днепра про В Днепре почти на месяц хотят перекрыть улицу Аллы ГорскойРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепропетровской области сбили вражеский БпЛА
Новости Днепра
Сегодня 12:38
В Днепропетровской области сбили вражеский БпЛА

Спасибо нашим защитникам!

«В Украине готовят мобилизацию подростков от 14 лет»: в сети распространяют новый фейк
Новости Днепра
Сегодня 11:42
«В Украине готовят мобилизацию подростков от 14 лет»: в сети распространяют новый фейк

Проверяйте информацию и доверяйте только официальным источникам!

Россияне ударили по Никополю дроном-камикадзе: есть погибшая и раненые
Новости Днепра
Сегодня 09:58
Россияне ударили по Никополю дроном-камикадзе: есть погибшая и раненые

Оккупанты снова атаковали Днепропетровщину.

Собирается огромная пробка: в Днепре на Слобожанском проспекте фура и легковушка не поделили дорогу
Новости Днепра
Сегодня 08:50
Собирается огромная пробка: в Днепре на Слобожанском проспекте фура и легковушка не поделили дорогу

Будьте внимательны!

Последние новости

Как в Днепре выглядят столетние дома уже не существующего района Каменья (ФОТО)
Как в Днепре выглядят столетние дома уже не существующего района Каменья (ФОТО)

Днепр стремительно меняется, новые здания сменяют старые, меняется «лицо» многих улиц. Город развивается, меняется городской пейзаж и часть исторических районов.

Сегодня 13:27
1
просмотров
В Днепропетровской области сбили вражеский БпЛА
В Днепропетровской области сбили вражеский БпЛА

Спасибо нашим защитникам!

Сегодня 12:38
4
просмотров
«В Украине готовят мобилизацию подростков от 14 лет»: в сети распространяют новый фейк
«В Украине готовят мобилизацию подростков от 14 лет»: в сети распространяют новый фейк

Проверяйте информацию и доверяйте только официальным источникам!

Сегодня 11:42
4
просмотров
В Днепре за деньги организуют подпольные туры за грибами
В Днепре за деньги организуют подпольные туры за грибами

В Днепре игнорируют запрет на посещение лесов.

Сегодня 11:24
3
просмотров
В Днепре на проспекте Гагарина водитель Tesla сбил человека
В Днепре на проспекте Гагарина водитель Tesla сбил человека

На месте ДТП работают следователи.

Сегодня 10:32
8
просмотров
В Днепропетровской области переправляли «уклончан» за границу под видом волонтеров
В Днепропетровской области переправляли «уклончан» за границу под видом волонтеров

Схема действовала по всей Украине.

Сегодня 10:32
1
просмотров
Россияне ударили по Никополю дроном-камикадзе: есть погибшая и раненые
Россияне ударили по Никополю дроном-камикадзе: есть погибшая и раненые

Оккупанты снова атаковали Днепропетровщину.

Сегодня 09:58
5
просмотров
Собирается огромная пробка: в Днепре на Слобожанском проспекте фура и легковушка не поделили дорогу
Собирается огромная пробка: в Днепре на Слобожанском проспекте фура и легковушка не поделили дорогу

Будьте внимательны!

Сегодня 08:50
9
просмотров
В Днепре из здания хозяйственного суда эвакуировали людей: что произошло
В Днепре из здания хозяйственного суда эвакуировали людей: что произошло

Из здания суда вывели 200 человек.

Сегодня 08:30
6
просмотров
В кармане была записка: на Днепропетровщине 85-летний мужчина погиб под колесами поезда
В кармане была записка: на Днепропетровщине 85-летний мужчина погиб под колесами поезда

Трагедия произошла в понедельник, 30 октября, на станции "Верховцево - Каменское грузовое".

Сегодня 08:00
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх