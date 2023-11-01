В Днепре почти на месяц хотят перекрыть улицу Аллы Горской

В Днепре планируют перекрыть движение транспорта на улице Аллы Горской (ранее Нарымская). Там должны отремонтировать дорожное покрытие.
Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы Днепра.
Отмечается, что перекрыть улицу Горской должны на участке от улицы Национальной Гвардии (бывшая Уральская) до улицы Профессора Герасюты (бывшая Каверина). Работы продлятся с 9 ноября по 1 декабря 2023 года.
В департаменте благоустройства и инфраструктуры горсовета на этот период должны разработать и согласовать с полицией схему объезда. Кроме того, вокруг дороги должны быть установлены ограждения с сигнальным освещением и временные дорожные знаки.
Отметим, мэр Днепра еще не подписал распоряжение, поэтому оно пока не вступило в силу.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре популярный трамвай будет заканчивать работу раньше.
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