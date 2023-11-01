В Днепре за деньги организуют подпольные туры за грибами

В Днепре игнорируют запрет на посещение лесов.

Поклонники тихой охоты пока не могут насладиться своим любимым хобби, ведь на территории Днепропетровщины запрещено посещение лесов. Впрочем, в Днепре, народной столице бизнеса, придумали неординарную услугу – организованные поездки в лес. Об этом сообщает ДніпроТБ.

За 250 гривен всех желающих пойти за грибами отвезут в любой лес на Днепропетровщине. Поездки проходят четыре раза в неделю. Как правило, туристы отправляются в Царичанское лесничество.

Утром всех желающих собирают на остановках по всему Днепру и отправляют в Бабайковский лес. Дорога занимает час.

Запрет на посещение лесов действует с 25 марта 2022 года, впрочем, мало кто прислушается к рекомендациям военной администрации. А поскольку четко определенного наказания за поход в лес нет, люди рискуют и отправляют в зеленые зоны за грибами.

Кроме группы туристов, приехавших в лес на коммерческой основе, между деревьями бродит много «одиночек-ценителей» тихой охоты.

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