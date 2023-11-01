В Днепре из здания хозяйственного суда эвакуировали людей: что произошло

Из здания суда вывели 200 человек.

Во вторник, 31 октября, в Днепре неизвестные сообщили о минировании здания хозяйственного суда. Письмо с угрозами поступило на электронную почту приемной суда.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Правоохранители из здания эвакуировали 200 человек и провели визуальный осмотр помещения.

Во время проверки никаких взрывных предметов не было обнаружено. Информация о минировании не подтвердилась.

Важно: если вы заметили подозрительные предметы, не трогайте их, а сразу звоните на линию “101” или “102”!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре «заминировали» все учебные заведения и вокзалы: проверили 275 объектов.

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