В Днепре из здания хозяйственного суда эвакуировали людей: что произошло

Во вторник, 31 октября, в Днепре неизвестные сообщили о минировании здания хозяйственного суда. Письмо с угрозами поступило на электронную почту приемной суда.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Правоохранители из здания эвакуировали 200 человек и провели визуальный осмотр помещения.
Во время проверки никаких взрывных предметов не было обнаружено. Информация о минировании не подтвердилась.
Важно: если вы заметили подозрительные предметы, не трогайте их, а сразу звоните на линию “101” или “102”!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре «заминировали» все учебные заведения и вокзалы: проверили 275 объектов.
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