В кармане была записка: на Днепропетровщине 85-летний мужчина погиб под колесами поезда

Трагедия произошла в понедельник, 30 октября, на станции "Верховцево - Каменское грузовое".

Там во время движения грузовой поезд сбил 85-летнего мужчину. От полученных травм он умер.

Об этом сообщает «Информатор».

Отмечается, что в кармане одежды пенсионера была предсмертная записка, в которой он просил не наказывать машиниста из-за его смерти.

В полиции эту информацию подтвердили. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 77-летняя женщина вышла из трамвая и попала под колеса грузовика.

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