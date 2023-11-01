В кармане была записка: на Днепропетровщине 85-летний мужчина погиб под колесами поезда

Там во время движения грузовой поезд сбил 85-летнего мужчину. От полученных травм он умер.
Об этом сообщает «Информатор».
Отмечается, что в кармане одежды пенсионера была предсмертная записка, в которой он просил не наказывать машиниста из-за его смерти.
В полиции эту информацию подтвердили. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 77-летняя женщина вышла из трамвая и попала под колеса грузовика.
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