В Днепре еще не отгуляли Хэллоуин, а уже приготовились к новогодним праздникам (ФОТО)

31 октября жители Днепра «празднуют» Хэллоуин. На улицах можно увидеть людей в костюмах всякой нечисти и персонажей известных поп-культурных продуктов. А магазины, ресторанчики и кафе украсили тематическими декорациями. Мы раньше уже показывали, как выглядит центр Днепра в день Хэллоуина.
Впрочем, кое-кто уже успел отгулять Хэллоуин и начал готовиться к новогодним праздникам. В частности, на Сичеславской Набережной елки украсили яркими гирляндами. Возможно, это часть хелловинского декора, однако днепряне отмечают, что царит именно новогодняя атмосфера.
Что интересно в магазинах появились новогодние подарочные наборы и шоколадные Деды Морозы.
Отметим, что в этом году по новому календарю зимние праздники перенесли на две недели. День Святого Николая будут праздновать 6 декабря, а Рождество 25 числа. Вероятно, именно поэтому в городе уже начали готовиться к новогодним праздникам.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре пенсионеры сожгли картонный Кремль.
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