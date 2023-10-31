В Днепре еще не отгуляли Хэллоуин, а уже приготовились к новогодним праздникам (ФОТО)

Новогодняя атмосфера властвует на Сичеславской Набережной.

31 октября жители Днепра «празднуют» Хэллоуин. На улицах можно увидеть людей в костюмах всякой нечисти и персонажей известных поп-культурных продуктов. А магазины, ресторанчики и кафе украсили тематическими декорациями. Мы раньше уже показывали, как выглядит центр Днепра в день Хэллоуина.

Впрочем, кое-кто уже успел отгулять Хэллоуин и начал готовиться к новогодним праздникам. В частности, на Сичеславской Набережной елки украсили яркими гирляндами. Возможно, это часть хелловинского декора, однако днепряне отмечают, что царит именно новогодняя атмосфера.

Что интересно в магазинах появились новогодние подарочные наборы и шоколадные Деды Морозы.

Отметим, что в этом году по новому календарю зимние праздники перенесли на две недели. День Святого Николая будут праздновать 6 декабря, а Рождество 25 числа. Вероятно, именно поэтому в городе уже начали готовиться к новогодним праздникам.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре пенсионеры сожгли картонный Кремль.

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