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  • У Дніпрі ще не відгуляли Гелловін, а вже приготувалися до новорічних свят (ФОТО)

У Дніпрі ще не відгуляли Гелловін, а вже приготувалися до новорічних свят (ФОТО)

Сьогодні 21:30
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Новорічна атмосфера панує на Січеславській Набережній.

Новости Днепра про У Дніпрі ще не відгуляли Гелловін, а вже приготувалися до новорічних свят (ФОТО)

31 жовтня мешканці Дніпра “святкують” Гелловін. На вулицях можна помітити людей у костюмах всякої нечисті та персонажів відомих попкультурних продуктів. А магазини, ресторанчики та кафе прикрасили тематичними декораціями. Ми раніше вже показували, як виглядає середмістя Дніпра у день Гелловіну. 

Втім, дехто вже встиг відгуляти Гелловін та почав готуватися до новорічних свят. Зокрема, на Січеславській Набережній ялинки прикрасили яскравими гірляндами. Можливо це частина гелловінського декору, проте дніпряни зазначають, що панує саме новорічна атмосфера. 

Що цікаво у магазинах також з’явилися новорічні подарункові набори та шоколадні Діди Морози. 

Новости Днепра про У Дніпрі ще не відгуляли Гелловін, а вже приготувалися до новорічних свят (ФОТО)

Зауважимо, що цього року за новим календарем зимові свята перенесли на два тижні. Тож День Святого Миколая святкуватимуть 6 грудня, а Різдво 25 числа. Ймовірно, саме тому в місті уже почали готуватися до новорічних свят. 

Новости Днепра про У Дніпрі ще не відгуляли Гелловін, а вже приготувалися до новорічних свят (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі пенсіонери спалили картонний Крємль. 

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Новости Днепра про У Дніпрі ще не відгуляли Гелловін, а вже приготувалися до новорічних свят (ФОТО)Українська

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